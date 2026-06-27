أسوأ مباراة للفراعنة.. فتحي سند ينتقد أداء منتخب مصر أمام إيران

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على مباراة منتخب مصر أمام إيران ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "اسوأ ..مباريات الفراعنة !!".

وكان منتخب مصر قد تقدم مبكرًا عن طريق محمود صابر، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وفي المباراة الأخرى، واصل المنتخب البلجيكي تفوقه على نيوزيلندا، بعدما سجل لياندرو تروسارد الهدف الأول في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا مع بداية الشوط الثاني، ثم عزز الشياطين الحمر تقدمهم بالهدف الثالث عن طريق دي بروين، ثم الرابع والخامس ليحسموا صدارة المجموعة.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بلجيكا

2- مصر

3- إيران

4- نيوزيلندا