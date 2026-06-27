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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوكاكو يعزز الانتصار.. بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا 4-1 في المونديال

لوكاكو
لوكاكو
إسراء أشرف

واصل منتخب بلجيكا تفوقه أمام نيوزيلندا، بعدما أحرز روميلو لوكاكو الهدف الرابع للشياطين الحمر في الدقيقة 85، خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب نيوزيلندا قد نجح في تقليص الفارق عن طريق إيليا جاست، الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 83، قبل أن يرد لوكاكو سريعًا بهدف رابع أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف.

وشهدت المباراة سيطرة بلجيكية منذ بدايتها، حيث افتتح لياندرو تروسارد التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني، ثم عزز المنتخب البلجيكي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق دي بروين، قبل أن يختتم لوكاكو الرباعية في الدقائق الأخيرة.

وبات المنتخب البلجيكي قريبًا من حسم صدارة المجموعة، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه أمام نيوزيلندا، ليقترب من التأهل إلى دور الـ32 بأفضلية كبيرة.

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