دي بروين يسجل الثالث وبلجيكا تنتزع الصدارة مؤقتًا.. ومصر في الوصافة.. ترتيب المجموعة السابعة

فرض منتخب بلجيكا نفسه على صدارة المجموعة السابعة مؤقتًا، بعدما وسع الفارق أمام نيوزيلندا بثلاثية نظيفة، بالتزامن مع تعادل منتخب مصر أمام إيران بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تقدم مبكرًا عن طريق محمود صابر، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل، لتبقى النتيجة 1-1 حتى الآن.

وفي المباراة الأخرى، واصل المنتخب البلجيكي تفوقه على نيوزيلندا، بعدما سجل لياندرو تروسارد الهدف الأول في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا مع بداية الشوط الثاني، ثم عزز الشياطين الحمر تقدمهم بالهدف الثالث عن طريق دي بروين، ليقتربوا من حسم صدارة المجموعة.

ترتيب المجموعة السابعة حتى الآن:

1- بلجيكا

2- مصر

3- إيران

4- نيوزيلندا

وتظل المنافسة مفتوحة حتى صافرة النهاية، في ظل إمكانية تغير ترتيب المجموعة وفقًا لنتائج الدقائق المتبقية من المباراتين.