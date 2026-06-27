إبراهيم حسن: نلعب من أجل الفوز.. وسنصحح الأخطاء الدفاعية أمام إيران

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون على تحقيق الفوز أمام إيران، رغم ضمان الفراعنة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

وجاءت تصريحات إبراهيم حسن بين شوطي المباراة، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما تقدم منتخب مصر مبكرًا عن طريق محمود صابر، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل.

وقال مدير منتخب مصر: "نزلنا المباراة بهدف واحد وهو الفوز، ولسنا منشغلين بما يفكر فيه المنافس. نريد إنهاء دور المجموعات بانتصار".

وأضاف: "منتخب إيران لا يزال يمتلك فرصة للتأهل، لذلك يلعب بكل قوته، لكن تركيزنا منصب على حصد النقاط الثلاث".

وأشار إبراهيم حسن إلى أن الجهاز الفني رصد بعض الأخطاء الدفاعية خلال الشوط الأول، موضحًا: "هناك أخطاء في التغطية الدفاعية تسببت في استقبال هدف التعادل، وسيتم الحديث مع اللاعبين في غرفة الملابس لتصحيحها".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيعتمد بشكل أكبر على التسديدات في الشوط الثاني، قائلًا: "التسديد من خارج المنطقة سيكون أحد أسلحتنا خلال الشوط الثاني، ونسعى لحسم المباراة بالفوز".