بعد الصعود لدور الـ32 بكأس العالم للمرة الأولى.. وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى رجال المنتخب القومي وجهازه الفني والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إنجازهم التاريخيّ للمرة الأولى، وتأهلهم للدور الـ32 بكأس العالم بعد تعادلهم في مباراتهم اليوم، السبت، أمام نظيرهم الإيراني بهدف لهدف، ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار يحتل بها المركز الثاني بمجموعته.

وأشاد وزير الرياضة بالإنجاز التاريخي الذي سطره رجال المنتخب الوطني وجهازه الفني للكرة المصرية، وقال إنها المرة الأولى التي يتجاوز المنتخب المصري لدور المجموعات بكأس العالم عن جدارة واستحقاق بعد أداء بطولي من لاعبي المنتخب المصري وجهازهم الفني بقيادة المدرب الوطني حسام حسن.

وأضاف جوهر نبيل: “سطرتم أسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، وستظل أسماؤكم خالدة في عقول جماهير الكرة المصرية بعد إنجازكم التاريخي اليوم وعبوركم لدور الـ32 من كأس العالم”.

ونقل وزير الشباب والرياضة خلال تهنئته ثقة القيادة السياسية ودعمها التام للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني خلال مشوارهم بكأس العالم.

وتابع: “إننا جميعا كان لدينا الثقة الكبيرة في تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية ولإسعاد الجماهير المصرية”.

وحقق المنتخب المصري إنجازاً مميزاً وتاريخيا بوصوله لأول مرّة في تاريخه إلى دور الـ32 عن جدارة واستحقاق.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.