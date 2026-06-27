قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح كاملة.. ابدأ يومك بها واغتنم بركتها
استقرار أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 5800 جنيه اليوم السبت 27 يونيو
تعرف على تصنيف منتخب مصر عقب التعادل أمام إيران
المجني عليه توسل إليه.. شهادة محاسب في اتهام عاطل بإنهاء حياة عمه
حسام حسن: محمد صلاح طلب التغيير بسبب الإصابة.. ولدي ثقة في لاعبي المنتخب
رضا عبد العال: مبروك صعود الفراعنة ومحمد هاني من أفضل لاعبي المنتخب
الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل أن ترحل ذليلة خاسرة دون قيد أو شرط
خصم 50%.. المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل
الفيفا يهنىء منتخب مصر بالتأهل لدور ال 32 من كاس العالم
الإصابات والإنذارات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. تفاصيل
لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية لأداء امتحان اللغة الانجليزية بالقسم العلمي .. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الصعود لدور الـ32 بكأس العالم للمرة الأولى.. وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري

جوهر نبيل
جوهر نبيل
ياسمين تيسير

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى رجال المنتخب القومي وجهازه الفني والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إنجازهم التاريخيّ للمرة الأولى، وتأهلهم للدور الـ32 بكأس  العالم بعد تعادلهم في مباراتهم اليوم، السبت، أمام نظيرهم الإيراني بهدف لهدف، ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى 5 نقاط  من تعادلين وانتصار يحتل  بها المركز الثاني بمجموعته.

وأشاد وزير الرياضة بالإنجاز التاريخي الذي سطره رجال المنتخب الوطني وجهازه الفني للكرة المصرية، وقال إنها المرة الأولى التي يتجاوز المنتخب المصري لدور المجموعات بكأس العالم عن جدارة واستحقاق بعد أداء بطولي من لاعبي المنتخب المصري وجهازهم الفني بقيادة المدرب الوطني حسام حسن.

وأضاف جوهر نبيل: “سطرتم أسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، وستظل أسماؤكم خالدة في عقول جماهير الكرة المصرية بعد إنجازكم التاريخي اليوم وعبوركم لدور الـ32 من كأس العالم”.

ونقل  وزير الشباب والرياضة خلال تهنئته ثقة القيادة السياسية ودعمها التام للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني خلال مشوارهم بكأس العالم.

وتابع: “إننا جميعا كان لدينا الثقة الكبيرة في تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية ولإسعاد الجماهير المصرية”. 

وحقق المنتخب المصري إنجازاً مميزاً وتاريخيا  بوصوله لأول مرّة في تاريخه إلى دور الـ32 عن جدارة  واستحقاق.

ويلتقي المنتخب المصري  نظيره الأسترالي في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر كاس العالم جوهر نبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

ترشيحاتنا

الاقتصاد الكندي

رغم الانكماش في الربعين الماضيين.. مسؤولو بنك كندا ينفون دخول الاقتصاد حالة ركود

خلال حفل توزيع الجوائز

العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي

سعرا العملات الأحنبية

في منتصف التعاملات.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

بالصور

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد