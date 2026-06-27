قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران
زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب.. والعميد يرد: وش السعد عليا
تأجيل محاكمة الدكتورة أمنية سويدان إلى جلسة 4 يوليو بتهمة نشر أخبار كاذبة
الدرندلي عن فتوح : قالي سمعت شىء طرقع عندي
حاسبات طنطا : تطبيق الفلك مشروع تخرج ينمي مهارات أطفال متلازمة داون
انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم.. إيران تدين الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة
وزيرا التخطيط والتعليم العالي يبحثان تمويل تحويل الأبحاث لمشروعات إنتاجية
الإصابات أضعفت المجني عليه.. ننشر تقرير الطب الشرعي في اتهام عاطل بإنهاء حياة عمه
مكاسب عديدة لمنتخب مصر عقب التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. الاستثمار في صحة الإنسان ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.. الدولة تطبق حاليا نموذج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية و أمن الملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحف إسبانية: منتخب مصر يصنع التاريخ في مونديال 2026 بعد مباراة "صعبة" أمام إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
أ ش أ

سلطت صحف إسبانية اليوم /السبت/ ، الضوء على تأهل مصر الأول في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم، للأدوار الإقصائية عقب تأهلها للدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر، المتأهل سلفًا للدور الـ 32 من البطولة، أمام منتخب إيران في ختام مبارياتهما في دور المجموعات بهدف لكلٍ منهما، ليتأهل الفراعنة للدور التالي في المركز الثاني بفارق الأهداف عن متصدر المجموعة منتخب بلجيكا.

وفي معرض تعليقها على المباراة، ذكرت صحيفة (آس) الإسبانية" أن منتخب مصر حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور التالي رغم انخفاض الأداء أمام منتخب إيران الذي كان يحظى بفرصة التأهل أيضًا".

وسلطت الصحيفة الضوء على دور قائد المنتخب محمد صلاح مع الفريق قائلةً: "كما كان متوقعا، قاد محمد صلاح فريقه مرة أخرى، ليضمن وصافة المجموعة السابعة على حساب إيران، التي قدمت أداءً أفضل في بعض الأحيان لكنها افتقرت للعمق في الدقائق الأخيرة".

ووصفت الصحيفة نهاية المباراة بـ "غير المتوقعة" إذ سعى المنتخب الإيراني بكل قوة لتسجيل هدف التأهل في الدقائق الأخيرة وبدا أن الإنجاز قد تحقق لإيران عندما سجل شجاع خليل زادة هدفًا دراماتيكيًا في الوقت بدل الضائع من المباراة، لكن حكم المباراة البولندي سيمون مارشينياك ألغى الهدف بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، للتسلل.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن منتخب مصر بقيادة صلاح عانى لتأمين المركز الثاني خلال مباراته أمام منتخب إيران الذي سيضطر لانتظار نتائج مباريات الغد لحسم تأهله للدور التالي من بين أفضل فرق أصحاب المركز الثالث.

وأشارت إلى أن المباراة بدأت بوتيرة سريعة حيث سجل منتخب مصر الهدف الأول بعد 4 دقائق فقط عن طريق محمود صابر بتسديدة بيسراه سكنت الشباك الإيرانية، لكن منتخب إيران استطاع تحقيق هدف التعادل بعد 3 دقائق عن طريق رامين رضائيان.

وفي الشوط الثاني، قدم منتخب مصر أداءً أفضل، لكن إيران أظهرت قوتها في الهجمات المرتدة، وكان أبرز ما حدث في أول ربع ساعة من هذا الشوط هو استبدال صلاح.

وحاول المنتخب الإيراني لاحقًا أن يعود في المباراة لكن العارضة تصدت لمحاولاته مرتين كما تم إلغاء هدف لشجاع خليل زادة بداعي للتسلل الأمر الذي كان بمثابة "النهاية القاسية" لإيران خلال المباراة.

أما صحيفة (ماركا) فذكرت أن حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير أوقف منتخب إيران عن تحقيق نتيجة الفوز في المباراة بعد تصديه ببراعة لركلة جزاء في الدقيقة 12 من مهدي طارمي وفرصة أخرى عقب ركلة الجزاء.

وبدأ منتخبا مصر وإيران مباراتهما وهما في المركزين الأول والثاني على الترتيب، لكن مع نهاية المباراة تراجع كلا الفريقين مركزًا واحدًا، بعد فوز بلجيكا الساحق على نيوزيلندا بخماسية مقابل هدف.

مصر إيران صحف إسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يناقش مع منظمي الرحلات والطيران الإيطالية زيادة الحركة الوافدة إلى مصر

وزير الزراعة

وزير الزراعة يوجه باستمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة على مدار الـ 24 ساعة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: إيقاف تراخيص مخالفة وإلغاء نماذج تصالح وإحالة مسئولين بمطروح للنيابة

بالصور

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد