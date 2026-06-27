صحف إسبانية: منتخب مصر يصنع التاريخ في مونديال 2026 بعد مباراة "صعبة" أمام إيران

سلطت صحف إسبانية اليوم /السبت/ ، الضوء على تأهل مصر الأول في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم، للأدوار الإقصائية عقب تأهلها للدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر، المتأهل سلفًا للدور الـ 32 من البطولة، أمام منتخب إيران في ختام مبارياتهما في دور المجموعات بهدف لكلٍ منهما، ليتأهل الفراعنة للدور التالي في المركز الثاني بفارق الأهداف عن متصدر المجموعة منتخب بلجيكا.

وفي معرض تعليقها على المباراة، ذكرت صحيفة (آس) الإسبانية" أن منتخب مصر حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور التالي رغم انخفاض الأداء أمام منتخب إيران الذي كان يحظى بفرصة التأهل أيضًا".

وسلطت الصحيفة الضوء على دور قائد المنتخب محمد صلاح مع الفريق قائلةً: "كما كان متوقعا، قاد محمد صلاح فريقه مرة أخرى، ليضمن وصافة المجموعة السابعة على حساب إيران، التي قدمت أداءً أفضل في بعض الأحيان لكنها افتقرت للعمق في الدقائق الأخيرة".

ووصفت الصحيفة نهاية المباراة بـ "غير المتوقعة" إذ سعى المنتخب الإيراني بكل قوة لتسجيل هدف التأهل في الدقائق الأخيرة وبدا أن الإنجاز قد تحقق لإيران عندما سجل شجاع خليل زادة هدفًا دراماتيكيًا في الوقت بدل الضائع من المباراة، لكن حكم المباراة البولندي سيمون مارشينياك ألغى الهدف بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، للتسلل.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن منتخب مصر بقيادة صلاح عانى لتأمين المركز الثاني خلال مباراته أمام منتخب إيران الذي سيضطر لانتظار نتائج مباريات الغد لحسم تأهله للدور التالي من بين أفضل فرق أصحاب المركز الثالث.

وأشارت إلى أن المباراة بدأت بوتيرة سريعة حيث سجل منتخب مصر الهدف الأول بعد 4 دقائق فقط عن طريق محمود صابر بتسديدة بيسراه سكنت الشباك الإيرانية، لكن منتخب إيران استطاع تحقيق هدف التعادل بعد 3 دقائق عن طريق رامين رضائيان.

وفي الشوط الثاني، قدم منتخب مصر أداءً أفضل، لكن إيران أظهرت قوتها في الهجمات المرتدة، وكان أبرز ما حدث في أول ربع ساعة من هذا الشوط هو استبدال صلاح.

وحاول المنتخب الإيراني لاحقًا أن يعود في المباراة لكن العارضة تصدت لمحاولاته مرتين كما تم إلغاء هدف لشجاع خليل زادة بداعي للتسلل الأمر الذي كان بمثابة "النهاية القاسية" لإيران خلال المباراة.

أما صحيفة (ماركا) فذكرت أن حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير أوقف منتخب إيران عن تحقيق نتيجة الفوز في المباراة بعد تصديه ببراعة لركلة جزاء في الدقيقة 12 من مهدي طارمي وفرصة أخرى عقب ركلة الجزاء.

وبدأ منتخبا مصر وإيران مباراتهما وهما في المركزين الأول والثاني على الترتيب، لكن مع نهاية المباراة تراجع كلا الفريقين مركزًا واحدًا، بعد فوز بلجيكا الساحق على نيوزيلندا بخماسية مقابل هدف.