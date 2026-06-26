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ترتيب مجموعة مصر يشعل الحسابات قبل مواجهة إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة مصر يشعل الحسابات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر بقيادة حسام حسن ونظيره الإيراني، في السادسة من صباح غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل الفراعنة اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية؛ من أجل تأكيد التأهل إلى دور الـ 32، ومواصلة كتابة التاريخ في المشاركة المونديالية، بعدما نجح المنتخب في تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بـ كأس العالم خلال النسخة الحالية.

مشوار الفراعنة في البطولة

بدأ منتخب مصر مشواره في المونديال بالتعادل أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزه الأول تاريخيًا في كأس العالم على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وقدم الفراعنة أداءً قويًا أمام نيوزيلندا، ليحصدوا 3 نقاط ثمينة وضعتهم في صدارة المجموعة قبل المواجهة الحاسمة أمام إيران.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة

1- منتخب مصر: 4 نقاط
2- منتخب إيران: نقطتان
3- منتخب بلجيكا: نقطتان
4- منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإيران غدا، 27 يونيو، الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق 26 يونيو الساعة 11 مساءً بتوقيت سياتل الأمريكية، على ملعب لومن فيلد.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، صاحبة حقوق بث مباريات كأس العالم 2026.

فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32

يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، لكنه لم يحسم التأهل بشكل رسمي حتى الآن، حيث يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل أمام إيران لضمان العبور إلى الدور المقبل دون انتظار نتائج المنافسين.

وفي حال تعرض المنتخب المصري للخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا؛ قد يتراجع الفراعنة إلى المركز الثالث، إلا أن فرصة التأهل ستظل قائمة من خلال نظام التأهل الخاص بأفضل أصحاب المركز الثالث في النسخة الحالية من البطولة.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان - محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة تمنحه التأهل التاريخي إلى الدور المقبل من كأس العالم، وسط طموحات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة المصرية.

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