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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش الأغلى.. تفوق تسويقي كبير لمنتخب مصر على إيران بفارق يتجاوز 84 مليون يورو

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يدخل منتخب مصر مواجهته الحاسمة أمام منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وسط أفضلية رقمية خارج أرض الملعب، بعدما كشفت بيانات موقع "ترانسفير ماركت" عن تفوق واضح في القيمة التسويقية لصالح الفراعنة.

وبحسب آخر تحديثات الموقع المتخصص في قيم اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب مصر نحو 116.48 مليون يورو، مقابل 32.05 مليون يورو لمنتخب إيران، بفارق يتخطى 84 مليون يورو، وهو ما يعكس الفارق في قيمة العناصر المحترفة، والخبرات المتوفرة داخل صفوف المنتخبين.

عمر مرموش الأغلى بين لاعبي الفراعنة

يتصدر عمر مرموش قائمة أغلى لاعبي منتخب مصر بقيمة تسويقية تصل إلى 50 مليون يورو، بعد المستويات المميزة التي يقدمها في الملاعب الأوروبية، ليصبح  صاحب أعلى قيمة سوقية داخل قائمة الفراعنة.

ويأتي قائد المنتخب محمد صلاح في المركز الثاني بقيمة 22 مليون يورو، مستفيدًا من تاريخه الطويل وخبراته الكبيرة في كرة القدم الأوروبية، بينما يحتل محمود حسن "تريزيجيه" المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ 4.5 مليون يورو.

تفوق مصري في القيمة الفردية

وتوضح الأرقام وجود فارق كبير في القيمة الفردية بين لاعبي المنتخبين، حيث يمتلك منتخب مصر عددًا من العناصر التي تنشط في الدوريات الأوروبية الكبرى، خاصة في الخطوط الهجومية ومراكز صناعة اللعب.

ويمنح هذا الحضور الاحترافي الفراعنة أفضلية من ناحية الخبرة والتعامل مع المباريات الكبرى، رغم أن التفوق التسويقي لا يحسم نتائج المواجهات داخل الملعب.

غايدي يتصدر قائمة إيران

على الجانب الآخر، يأتي مهدي غايدي في صدارة قائمة أغلى لاعبي منتخب إيران بقيمة سوقية تبلغ 4.5 مليون يورو، يليه محمد محبي بقيمة 2.5 مليون يورو، ثم أمير حسين زاده بقيمة 2.2 مليون يورو.

ويظهر الفارق بشكل واضح بين أبرز نجوم المنتخبين، حيث تقترب قيمة بعض لاعبي منتخب مصر من تجاوز القيمة الإجمالية لعدد كبير من عناصر المنتخب الإيراني.

مواجهة سياتل.. الحسم داخل الملعب

ويستضيف ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية مواجهة مصر وإيران، في مباراة تحمل أهمية كبيرة ضمن منافسات المجموعة السابعة، حيث يبحث كل منتخب عن تحقيق نتيجة تساعده على حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ورغم الأفضلية الرقمية التي يمتلكها منتخب مصر خارج الملعب، فإن الحسم سيبقى مرتبطًا بما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر خلال المواجهة المرتقبة.

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