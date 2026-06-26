فرصة أخيرة.. منتخب مصر قد يحسم التأهل إلى دور الـ 32 قبل مواجهة إيران

يترقب منتخب مصر نتائج مباريات المجموعة الثامنة، أملاً في حسم التأهل رسميًا إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، قبل خوض مواجهته المرتقبة أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويمتلك الفراعنة فرصة للتأهل المبكر؛ حال انتهاء مباراة الرأس الأخضر والسعودية بالتعادل، أو تعادل إسبانيا مع أوروجواي، إذ تضمن أي من هاتين النتيجتين ألا يتجاوز رصيد صاحب المركز الثالث في المجموعة الثامنة 3 نقاط.

وفي هذه الحالة، يضمن منتخب مصر التفوق على عدد كافٍ من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى؛ ليحجز بطاقة العبور إلى دور الـ 32 رسميًا، دون انتظار نتيجة مواجهته أمام إيران.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة، ويكفيه الفوز أو التعادل أمام إيران لضمان التأهل المباشر، بينما قد يحسم العبور حتى قبل انطلاق المباراة إذا جاءت نتائج المجموعة الثامنة في صالحه.