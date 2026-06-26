الرد في الملعب| مدرب كوت ديفوار يهاجم شفاينشتايجر: تصريحاته عن الكرة الإفريقية عنصرية

رد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها باستيان شفاينشتايجر بشأن الكرة الإفريقية، والتي اتهم فيها المنتخبات الإفريقية بالاعتماد على "الكرة العشوائية".

وقال فاي، خلال تصريحاته، إنه شعر بخيبة أمل بعد سماع تعليقات شفاينشتايجر، مؤكدًا أنه كان دائمًا يقدّره كلاعب وسط مميز يفهم كرة القدم بشكل رائع، لكنه استغرب حديثه الأخير.

وأضاف مدرب كوت ديفوار: "أعتقد أن ذلك أمر محزن، عندما سمعت تعليقاته؛ شعرت بخيبة أمل تجاه الرجل.. من الغريب أن يتحدث بهذه الطريقة".

واعتبر “فاي” أن هذه التصريحات يمكن وصفها بأنها “تحمل طابعًا عنصريًا”؛ إذا كان سيتم تسمية الأمور بمسمياتها، مشددًا على أنه لا يتفق مع هذا الطرح، لكنه سيتعامل مع الواقع من خلال الرد داخل الملعب.

وأوضح أن أفضل رد سيكون بإثبات أن المنتخبات الإفريقية لا تعتمد فقط على القوة البدنية؛ بل تمتلك أيضًا جودة فنية عالية وانضباطًا تكتيكيًا، مضيفًا: "كل ما يمكنني فعله هو أن أُظهر في الملعب أن المنتخبات الأفريقية ليست فقط قوية بدنيًا؛ بل تتمتع أيضًا بالجودة الفنية والانضباط التكتيكي".

واختتم “فاي” تصريحاته معربًا عن أمله في أن تكون تصريحات “شفاينشتايجر” مجرد “زلة لسان”، وليست انعكاسًا لقناعاته الحقيقية، مؤكدًا أنه إذا كان هذا رأيه بالفعل، فهو حر في اعتقاده.