19 منتخب.. المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026

بدأت خريطة الدور الإقصائي الأول في بطولة كأس العالم 2026 في الظهور بشكل واضح، مع اقتراب انتهاء منافسات دور المجموعات، بعدما نجحت عدة منتخبات في ضمان التأهل إلى دور الـ32، بينما ودعت منتخبات أخرى البطولة مبكرًا عقب فقدان فرصها في المنافسة على العبور للمرحلة المقبلة.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم مشاركة تاريخية للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام جديد يزيد عدد المباريات ويرفع حدة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى دور الـ32

حسمت مجموعة من المنتخبات تأهلها رسميًا بعد نتائج قوية وضعتها في مراكز التأهل سواء في صدارة مجموعاتها أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وجاءت قائمة المتأهلين حتى الآن كالتالي:

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاءت قائمة المتأهلين حتى الآن على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا – كندا – البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة – أستراليا

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوت ديفوار – الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد

المجموعة التاسعة: فرنسا – النرويج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا

ولا تزال هناك مقاعد أخرى لم تُحسم بشكل رسمي، حيث تشهد الجولات الأخيرة من دور المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات التي تبحث عن فرصة أخيرة لحجز بطاقة العبور.

وتملك منتخبات مثل مصر والبرتغال حظوظًا قوية في التأهل، بعدما وصل رصيدهما إلى 4 نقاط، في انتظار نتائج المواجهات المتبقية لتحديد موقفهما النهائي.

مواجهات دور الـ32 المنتظرة حتى الآن

ومع تأكد تأهل عدد من المنتخبات، بدأت تتضح بعض مواجهات الدور الإقصائي الأول، وجاءت أبرز المباريات التي تم تحديد أطرافها أو أحد طرفيها كالتالي:

المباراة 73 (الساعة 22:00): جنوب أفريقيا ضد كندا (ملعب لوس أنجلوس).

الإثنين، 29 يونيو 2026

المباراة 74 (الساعة 20:00): البرازيل ضد اليابان (ملعب هيوستن).

المباراة 75 (الساعة 23:30): ألمانيا ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/B/C/D/F) (ملعب بوسطن).

الثلاثاء، 30 يونيو 2026

المباراة 76 (4:00): هولندا ضد المغرب (ملعب مونتيري).

المباراة 77 (الساعة 20:00): كوت ديفوار ضد ثاني المجموعة I (ملعب دالاس).

الأربعاء، 1 يوليو 2026

المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): أول المجموعة I ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/D/F/G/H) (ملعب نيوجرسي).

المباراة 79 (الساعة 4:00): المكسيك ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/E/F/H/I) (ملعب مكسيكو سيتي).

المباراة 80 (الساعة 19:00): أول المجموعة L ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/H/I/J/K) (ملعب أتلانتا).

المباراة 81 (الساعة 23:00): أول المجموعة G ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/E/H/I/J) (ملعب سياتل).

الخميس، 2 يوليو 2026

المباراة 82 (الساعة 3:00): أمريكا ضد البوسنة والهرسك (ملعب لوس أنجلوس).

المباراة 83 (الساعة 22:00): أول المجموعة H ضد ثاني المجموعة J (ملعب لوس أنجلوس).

الجمعة، 3 يوليو 2026

المباراة 84 (الساعة 2:00): ثاني المجموعة K ضد ثاني المجموعة L (ملعب تورونتو).

المباراة 85 (الساعة 6:00): سويسرا ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/F/G/I/J) (ملعب بي سي بليس).

المباراة 86 (الساعة 21:00): أستراليا ضد ثاني المجموعة G (ملعب دالاس).

السبت، 4 يوليو 2026

المباراة 87 (الساعة 1:00): الأرجنتين ضد ثاني المجموعة H (ملعب ميامي).

المباراة 88 (الساعة 4:30): أول المجموعة K ضد أفضل ثالث (من المجموعات D/E/I/J/L) (ملعب كانساس سيتي).

13 مقعدًا لا تزال معلقة في المونديال

ورغم اكتمال تأهل 19 منتخبًا، لا تزال 13 بطاقة متبقية في دور الـ32 لم تُحسم بعد، ومن المنتظر تحديدها خلال اليومين المقبلين مع ختام مباريات دور المجموعات.

منتخبات ودعت كأس العالم 2026 رسميًا

على الجانب الآخر، انتهى مشوار عدد من المنتخبات في البطولة بعد فقدانها فرصة التأهل إلى الدور التالي، وجاءت قائمة المغادرين حتى الآن:

هايتي

تركيا

تونس

الأردن

بنما

التشيك

قطر

وتترقب الجماهير الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحسم بقية المتأهلين، قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب التي تشهد مواجهات قوية بين كبار المنتخبات العالمية في أول نسخة موسعة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا.