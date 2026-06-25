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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟

المغرب
المغرب
أحمد أيمن

حسم منتخب المغرب تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بعدما أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متساويًا مع منتخب البرازيل في عدد النقاط، لكنه جاء خلفه بفارق الأهداف.

وجاء تأهل "أسود الأطلس" عقب فوزهم المثير على منتخب هايتي بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتأكيدًا على القوة الهجومية للمنتخب المغربي. 

وبذلك أصبح المغرب أول منتخب عربي يضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية من المونديال.

من منافس المغرب في كأس العالم؟

بحسب نظام البطولة الجديدة التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، فإن صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة يواجه متصدر المجموعة السادسة في دور الـ32. 

لذلك ينتظر المنتخب المغربي تحديد منافسه رسميًا بعد انتهاء مباريات المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات هولندا واليابان والسويد وتونس. 

وتشير الحسابات الحالية إلى أن المنافس المحتمل للمغرب سيكون أحد منتخبات هولندا أو اليابان أو السويد، بحسب نتائج الجولة الأخيرة من تلك المجموعة.

ورغم التأهل، لم يُخفِ الجهاز الفني المغربي بعض مشاعر الحزن بسبب ضياع صدارة المجموعة، إذ كان المنتخب قريبًا من إنهاء الدور الأول في المركز الأول، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية للبرازيل. 

ومع ذلك، أكد المدرب محمد وهبي أن منتخب المغرب يمتلك الطموح والإمكانات لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز كبير في البطولة، مشددًا على أن الفريق يؤمن بقدرته على منافسة أقوى المنتخبات العالمية.

هل يكرر المغرب إنجاز 2022؟

شهد الدور الأول تألق عدد من نجوم المنتخب المغربي، وفي مقدمتهم إسماعيل الصيباري الذي واصل عروضه المميزة، حيث دخل تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أول لاعب أفريقي يسجل هدفًا في كل مباراة من مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات خلال نسخة واحدة من المونديال. 

كما لعب أشرف حكيمي دورًا بارزًا في قيادة الفريق بفضل مساهماته الهجومية والدفاعية المؤثرة.

ويأمل الجمهور المغربي في أن يكرر المنتخب الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال 2022 عندما بلغ الدور نصف النهائي، وهو أفضل إنجاز لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ البطولة. 

ومع اقتراب انطلاق الأدوار الإقصائية، تتجه الأنظار إلى هوية المنافس المقبل الذي سيواجه "أسود الأطلس" في اختبار جديد على طريق الحلم العالمي.

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