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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يكتب التاريخ.. أول منتخب عربي يتأهل للأدوار الإقصائية 3 مرات في المونديال

منتخب المغرب
منتخب المغرب
منتصر الرفاعي

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم بعدما حجز مقعده في دور الـ32 بمونديال 2026 عقب فوزه المثير على منتخب هايتي بنتيجة 4-2 فجر الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.

المغرب يتصدر قائمة تاريخية للعرب في المونديال

وبتأهله إلى الأدوار الإقصائية انفرد منتخب المغرب بصدارة قائمة المنتخبات العربية الأكثر وصولا إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم بعدما بلغ هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه.

وجاءت مرات تأهل "أسود الأطلس" إلى الأدوار الإقصائية في نسخ 1986 و2022 و2026 متفوقا على منتخبي السعودية والجزائر، اللذين حققا هذا الإنجاز مرة واحدة لكل منهما.

قائمة أكثر المنتخبات العربية تأهلا للأدوار الإقصائية

منتخب المغرب: أعوام 1986 و2022 و2026.

منتخب السعودية: نسخة 1994.

منتخب الجزائر: نسخة 2014.

فوز مثير على هايتي يحسم التأهل

وشهدت مواجهة المغرب وهايتي، التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى بعدما تقدم المنتخب الهايتي بهدف عكسي سجله الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة العاشرة.

ونجح أشرف حكيمي في إعادة المغرب إلى أجواء اللقاء بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 39 لكن هايتي استعادت تقدمها سريعا عن طريق ويلسون إيزيدور في الدقيقة 43.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن إسماعيل صيباري من إدراك التعادل لأسود الأطلس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

رحيمي وجسيم ياسين يقودان المغرب للانتصار

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات المباراة لينجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 78 قبل أن يختتم جسيم ياسين رباعية المغرب بهدف رابع في الدقيقة 89 مؤكدا انتصار منتخب بلاده وتأهله رسميا إلى الدور المقبل.

ترتيب المجموعة الثالثة

أنهى منتخب البرازيل منافسات المجموعة الثالثة في الصدارة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

وجاء منتخب أسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب هايتي جدول الترتيب دون أي نقاط.

بطولة كأس العالم منتخب المغرب منتخب السعودية منتخب الجزائر أشرف حكيمي

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