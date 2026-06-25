موندو ديبورتيفو: حسام حسن أيقونة مصرية تقود الفراعنة لحلم التأهل التاريخي في كأس العالم

أشادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدة أنه يقود جيلًا جديدًا يحلم بكتابة التاريخ.

وأبرزت الصحيفة فوز مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، إلى جانب الأداء القوي أمام بلجيكا، مشيرة إلى أن الفراعنة باتوا قريبين من التأهل إلى الدور المقبل للمرة الأولى في تاريخهم.

وأكدت الصحيفة أن حسام حسن يُعد أيقونة مصرية بفضل مسيرته الكبيرة لاعبًا ومدربًا، إذ لا يزال الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 69 هدفًا، كما يملك شخصية قوية وقدرة كبيرة على تحفيز اللاعبين.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن حسام حسن يقود منتخبًا يثير حماس الجماهير المصرية، التي تأمل في رؤية الفراعنة يواصلون مشوارهم التاريخي في مونديال 2026.