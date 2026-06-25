ناقد رياضي يكشف السيناريو الأقرب لمنافس مصر في دور الـ 16.. وكوريا الجنوبية الأبرز

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن توقعاته بشأن المنافس المحتمل لمنتخب مصر في دور الـ 16، حال نجاحه في تصدر مجموعته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وأوضح طلعت أن هناك 495 احتمالًا مختلفًا وفقًا لنظرية التباديل والتوافيق لتحديد هوية المنتخب الذي قد يواجه متصدر المجموعة السابعة، التي تضم منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الاحتمال الأكبر يتمثل في مواجهة صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

وأضاف أن منتخب كوريا الجنوبية يأتي في صدارة المنتخبات المرشحة لملاقاة مصر في هذا السيناريو، بنسبة تصل إلى 63.4%، حال تأهله ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وأرفق خالد طلعت مع منشوره صورة توضح نسب الاحتمالات المختلفة، حيث جاءت كوريا الجنوبية في المركز الأول بفارق كبير عن باقي المنتخبات المحتملة، تلتها منتخبات أخرى بنسب أقل وفقًا للحسابات والإحصائيات التي استعرضها.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن هذه الحسابات تظل مرتبطة أولًا بقدرة منتخب مصر على حسم صدارة مجموعته، إلى جانب تأهل المنتخبات الأخرى ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث