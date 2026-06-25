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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة شاهندا المغربي ويارا عاطف.. انطلاق معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات

شاهندا المغربي ويارا عاطف
شاهندا المغربي ويارا عاطف
إسلام مقلد

انطلق صباح اليوم، الخميس، معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات، بمشاركة الثنائي المصري شاهندا المغربي ويارا عاطف، بعد اختيارهما ضمن حكمات العرب وأفريقيا المشاركات في فاعليات المعسكر.

معسكر حكمات أمم إفريقيا للسيدات

وتمتد فاعليات المعسكر حتى الثلاثاء 30 يونيو الحالي، بمركز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة نخبة كبيرة من الحكمات في أفريقيا والوطن العربي، وتحت إشراف نخبة من محاضري وخبراء التحكيم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمم أفريقيا للسيدات من 25 يوليو المقبل وحتى 16 أغسطس المقبل، في المغرب.

اختيار شاهندا المغربي ويارا عاطف

وجاء اختيار شاهندا المغربي ويارا عاطف بعد أدائهما المتميز والمردود الذي قدمه الثنائي، خلال مسيرتهما التحكيمية، لتصبحا من أبرز حكمات النخبة الأفريقية، اللاتي يعتمد عليهن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في أهم البطولات الأفريقية.

ويأتي ظهور الحكمات المصريات في هذه المشاركات، في إطار الثقة الكبيرة، التي يحظى بها التحكيم المصري، خاصة العنصر النسائي، وحضوره البارز في مختلف المسابقات الأفريقية والدولية.

حكام أمم أفريقيا للسيدات أمم أفريقيا للسيدات شاهندا المغربي يارا عاطف بطولة أمم أفريقيا للسيدات

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