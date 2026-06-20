شاهندا المغربي حكما لمباراة إثيوبيا وزامبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 عام

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الثنائى المصري شاهندا المغربي حكمة للساحة ورحمة يوسف حكمة رابعة لإدارة لقاء منتخبي إثيوبيا وزامبيا ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: المصرية شاهندا المغربي حكمة للساحة ويعاونها كل من: كوينسي كلوديا فيكتوريا مساعدة أولى والتونسية هدي عافين مساعدة ثانية والمصرية رحمة يوسف حكمة رابعة.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الأحد، الموافق 12 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ويعد اختيار الثنائى المصري شاهندا المغربي ورحمة يوسف في هذه المنافسات، استمراراً للثقة التي يحظي بها التحكيم المصري على المستوى الأفريقي والدولي، وحضوره في المباريات المهمة والبارزة بمختلف المسابقات.