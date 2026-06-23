شاهندا المغربي تمثل مصر في كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا بالمغرب

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكمة الدولية المصرية، شاهندا المغربي، ضمن حكام العرب وأفريقيا لتمثيل بلادهم في كأس العالم للسيدات، تحت 17 عاماً بالمغرب.

ومن المقرر أن تُقام النسخة العاشرة من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، في مدينة الرباط بالمغرب، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، بمشاركة 24 منتخباً تتنافس على التتويج باللقب العالمي.

ويعد هذا هو الظهور الثاني، للسفيرة المصرية، شاهندا المغربي في المحافل الدولية، بعد تألقها في مونديال العالم للسيدات تحت 20 عاماً، في كولومبيا، والتي أدارت خلاله العديد من المباريات المهمة والحاسمة، منها ألمانيا والأرجنتين في دور ال16، ومواحهة تحديد المركز الثالث بين أمريكا وهولندا.

ويأتي ظهور حكمات مصريات في هذه المشاركات، في إطار الثقة، التي يحظي بها التحكيم المصري على المستويين الأفريقي والدولي، وحضوره المميز في المحافل الخارجية، كما يعكس هذا الظهور مردوداً مبشراً ومشرفاً للتحكيم المصري.