رقم قياسي تاريخي .. فيفا يعلن أعلى حضور جماهيري في يوم واحد بكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تسجيل يوم أمس أعلى حضور جماهيري في تاريخ بطولات كأس العالم 2026 خلال يوم واحد، في إنجاز جديد يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على منافسات النسخة الحالية من البطولة.

وشهدت المباريات الأربع التي أقيمت أمس حضورًا جماهيريًا استثنائيًا، حيث تابع مباراة الجزائر والأردن 68 ألفًا و371 مشجعًا، فيما حضر لقاء الأرجنتين والنمسا 70 ألفًا و649 متفرجًا.

كما استقطبت مواجهة فرنسا والعراق 68 ألفًا و324 مشجعًا، بينما سجلت مباراة النرويج والسنغال أعلى حضور جماهيري خلال اليوم بعدما شهدت وجود 80 ألفًا و663 متفرجًا في المدرجات.

ويؤكد هذا الرقم القياسي النجاح الكبير الذي تحققه بطولة كأس العالم 2026 على المستوى الجماهيري، في ظل الإقبال المتزايد من المشجعين على حضور المباريات ومساندة منتخباتهم، ما يعكس الشعبية الواسعة للبطولة على مستوى العالم.