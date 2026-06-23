تقارير: فيفا يدرس تعديل قواعد ركلات الترجيح قبل انطلاق دور الـ32 في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إجراء تعديل جديد على آلية تنفيذ ركلات الترجيح، وذلك قبل انطلاق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب ما أوردته صحيفة "The Times" البريطانية، فإن المقترح الجديد يهدف إلى الاكتفاء بقرعة واحدة فقط قبل ركلات الترجيح، بدلًا من النظام الحالي الذي يتضمن إجراء قرعتين منفصلتين.

ووفقًا للمقترح، سيحصل الفريق الفائز بالقرعة على حق اختيار أحد أمرين: إما تنفيذ الركلة الأولى في سلسلة الترجيح، أو تحديد المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات. وفي المقابل، يحصل الفريق الخاسر في القرعة على الخيار المتبقي.

ويأتي هذا التعديل المحتمل في إطار سعي "فيفا" إلى تبسيط إجراءات ركلات الترجيح وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الفريقين، خاصة أن النظام الحالي يمنح أفضلية لمن ينجح في الفوز بالقرعتين اللتين تسبقان تنفيذ الركلات.

ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن اعتماد التعديل، إلا أن المقترح يلقى اهتمامًا واسعًا قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للبطولة.