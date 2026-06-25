بيدري يرحب بصفقة جوليان ألفاريز ويتطلع لتكرار إنجاز إسبانيا في مونديال 2026



أبدى بيدري، لاعب منتخب إسبانيا، إعجابه بإمكانية تعاقد برشلونة مع الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق حال إتمام الصفقة.



ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة قوية أمام أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في اللقاء المقرر إقامته فجر السبت 27 يونيو الجاري على ملعب "أومنيلايف"، في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وفي حديثه عن الأنباء المتداولة بشأن احتمال انتقال جوليان ألفاريز إلى برشلونة، قال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية:

"أنا معجب بـ جوليان كلاعب، ولطالما قلت إنني أريد لاعبين مميزين في برشلونة، وآمل إذا تم هذا التعاقد أن يكون إضافة قوية للفريق".



كما تطرق بيدري إلى المقارنة بين الجيل الحالي لمنتخب إسبانيا والجيل الذي تُوج بلقب كأس العالم 2010، مؤكدًا أن كرة القدم شهدت تغييرات كبيرة على مستوى أسلوب اللعب والتكتيك.



وقال نجم إسبانيا:"لقد تغيرت كرة القدم كثيرًا من طريقة لعبهم إلى الآن، لكنهم قدموا كرة قدم رائعة، وطريقتهم الجماعية كانت مذهلة، كما امتلكوا لاعبين على مستوى عالٍ جدًا".



وأضاف بيدري أن هناك بعض أوجه التشابه بين الجيلين، خاصة بعد تتويج المنتخب الإسباني الحالي ببطولة أوروبا، معربًا عن أمله في مواصلة النجاح والتتويج بلقب كأس العالم أيضًا.



واختتم تصريحاته قائلًا:

"من أوجه التشابه أننا فزنا ببطولة أوروبا مثلهم، ونأمل أن نفوز بكأس العالم أيضًا".