الأهلي يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة في ملف صفقات النادي الأهلي، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء اقتربت من إتمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الحالية.

و كتب الغندور عبر فيسبوك :الأهلي تقريبا تعاقد مع لاعب اجنبي جناح او لاعب وسط و لكن منتظر انهاء التفاوض مع اشرف داري للإعلان عن الصفقة و كده الأجانب في الأهلي بالعمري و بقرار و بن جديدة و بن شرقي و اخيرا الصفقة الجديدة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا وحيدا مساء أمس الأحد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت إسبانيا، خلال معسكر الفريق المقيم حاليًّا في إسبانيا.



وقرر الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الاكتفاء بمران وحيد اليوم، في إطار البرنامج الإعدادي لمعسكر الفريق، والذي يسعى من خلاله الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة ودية أمام فريق بادالونا الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

ويخوض الأهلي حاليًّا معسكر إعداد في إسبانيا، يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري.