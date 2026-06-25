8 أفارقة يتألقوا في كأس العالم 2026 أبرزهم ثنائي مصري

فرض نجوم قارة أفريقيا تألقهم على كأس العالم 2026 وقدموا أنفسهم بأفضل شكل ممكن خلال الجولات الأولى من المونديال.

وحصد 8 لاعبين أفارقة جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال المباريات التي أقيمت حتى الأن في بطولة كأس العالم

ونجح محمد صلاح" مصر “ إبراهيم مازا ” الجزائر" - أنطوان سيمينيو “غانا” - فوزينيا “ الرأس الأخضر ” - يان ديوماندي “ كوت ديفوار ” -أشرف حكيمي “المغرب ” -إمام عاشور “ مصر” - “ ثابيلو ماسيكو ” جنوب إفريقيا"

كأس العالم 2026

في سياق أخر انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لـ المجموعات الثلاثة الأولى لحسم 8 منتخبات التأهل لدور الـ 32 بالمونديال

من المجموعة الأولى صعد منتخب المكسيك المتصدر ووصيفه جنوب إفريقيا ومن المجموعة الثانية سويسرا المتصدر وكندا الوصيف والبوسنة كأفضل ثالث وفي المجموعة الثالثة حسم البرازيل والمغرب على الترتيب الصعود للدور المقبل.

وأسفرت المجموعات الثلاثة الأولى عن 4 مواجهات حتى الان في دور المجموعات ولعب مباريات قوية أبرزها هولندا ضد المغرب والتي تعد محتملة بشكل كبير في حين حسم أمر مواجهة كندا لجنوب أفريقيا.

وحتى الان تعتبر هذه هي مباريات دور ال32 من البطولة

كندا x جنوب أفريقيا - حسمت بشكل رسمي وستقام يوم 28 يونيو على ملعب "صوفي" في لوس أنجلوس

المغرب ضد هولندا “ متصدر المجموعة السادسة

المكسيك “متصدر المجموعة الأولى” ضد اسكتلندا “ثالث المجموعة الثالثة”

سويسرا “متصدر المجموعة الثانية” ضد الجزائر (في حال تأهلها كأحد أفضل الثوالث).

البرازيل (متصدر المجموعة الثالثة) ضد اليابان أو وصيف المجموعة السادسة