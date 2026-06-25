الأهداف العكسية ظاهرة سائدة في كأس العالم 2026

شهدت منافسات كأس العالم 2026 تكرار العديد من الأهداف العكسية بشكل لافت في أكثر من مباراة.

ولم تقتصر هذه الظاهرة على مباراة بعينها، بل امتدت لتشمل مواجهات مختلفة كان للأخطاء الدفاعية فيها تأثير مباشر على نتائج المنتخبات.

وجاءت أبرز الحالات من داخل المنتخبات العربية، حيث تسببت بعض الأهداف العكسية في تغيير مسار مباريات مهمة، سواء في افتتاح المشوار أو خلال اللحظات الحاسمة، ما جعلها تفرض نفسها كعنوان بارز في بداية البطولة، وسط تساؤلات حول التركيز تحت ضغط المونديال وأهمية التفاصيل الصغيرة في حسم النتائج.

وفي المقابل، لم تقتصر الأهداف العكسية على المنتخبات العربية فقط، بل ظهرت أيضًا في مباريات أخرى، لتؤكد أن الأخطاء الدفاعية ظاهرة عامة في هذه النسخة من البطولة، التي تشهد تنافسًا قويًا منذ جولاتها الأولى.

وفيما يلي أبرز الأهداف العكسية التي شهدتها البطولة حتى الآن:



أمريكا vs باراجواي

أحرز داميان بوباديلا هدفا عكسيا لصالح الأمريكان

سويسرا vs قطر

ميرو موهايم سجل الكرة في الشباك مانحاً العنابي هدف التعادل

مصر vs بلجيكا

محمد هاني أحرز هدفا ذاتيا في مرمى الفراعنة

العراق vs النرويج

أيمن حسين هدف عكسي في اللحظات الأخيرة

الأردن vs النمسا

يزن العرب هدف ذاتي في شباك النشامى

قطر VS كندا

محمد المناعي الذي سجل بالخطأ

أمريكا vs أستراليا

كاميرون بورجس مدافع الكانجارو في مرماه

المغرب Vs هايتي

تم احتساب هدف هايتي كهدفٍ عكسي سجّله ياسين بونو بالخطأ في مرماه

قطر Vs البوسنة والهرسك

سلطان البريك، لاعب قطر، سجل هدفا عكسيا لصالح البوسنة والهرسك