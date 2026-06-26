خبر سار للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إيران في كأس العالم غدا

قرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رصد مكافآت مالية خاصة للاعبي المنتخب الوطني؛ حال تحقيق الفوز على منتخب إيران، في المباراة المقرر إقامتها غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وكشف هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عبر حسابه على «فيس بوك»، أن هاني أبو ريدة وعد لاعبي منتخب مصر بمضاعفة قيمة المكافآت؛ في حال تحقيق الفوز على إيران.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني، في تمام السادسة من صباح غد السبت، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مواجهة مرتقبة قد تحسم تأهل الفراعنة إلى الدور التالي من البطولة.