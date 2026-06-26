قبل مواجهة إيران..اتحاد الكرة يشارك صورة للاعبي منتخب مصر ويعلق : قلب واحد

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم EFA عبر صفحته الرسمية صورة جديدة للاعبي منتخب مصر الأول، تظهر روح الفريق الواحد قبل ساعات من مواجهة إيران المصيرية في كأس العالم 2026.

وظهر في الصورة لاعبي "الفراعنة" وهم في دائرة مغلقة بمنتصف الملعب، متشابكي الأيدي والأذرع وأضاف بخط كبير وسط الصورة كلمة "قلب واحد" كتأكيد على وحدة الصفوف قبل المباراة.

وعلق اتحاد الكرة على الصورة بعبارة قصيرة وداعمة: “كلنا ورا منتخبنا”.



يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتقام مباراة مصر وإيران صباح السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة