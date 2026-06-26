أفضل لاعب وسط في منتخب مصر.. نجم الزمالك السابق يشيد بـ مهند لاشين

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين خاصة في خط الهجوم.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع على قناة نادي الزمالك: «دعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن الأهم خلال هذه الفترة»، مشددًا على ضرورة مساندة لاعبي الفراعنة في كأس العالم.

وكشف نجم الزمالك السابق عن توقعه لمشوار مصر في مونديال 2026، وأوضح أنه يرى أن منتخب الفراعنة سيبلغ دور الـ 16 من المونديال.

وأضاف: "اختيارات حسام حسن للمنتخب جاءت لرؤيته الفنية، وأتمنى ثبات التشكيل لمنتخب مصر أمام إيران والتركيز العنصر الأهم للاعبي المنتخب في المونديال ومهند لاشين أفضل لاعب في صفوف الفراعنة بوسط الملعب".

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة مصر وإيران، صباح غد السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.