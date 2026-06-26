بين حلم العبور وضغوط الجدل.. مصر وإيران في ليلة الحسم بمونديال 2026

في مدينة سياتل الأميركية، لا يبدو صباح السبت عاديا فمع أولى ساعات اليوم، تتجه أنظار ملايين الجماهير إلى ملعب "لومن فيلد"، حيث يخوض منتخبا مصر وإيران واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة في كأس العالم 2026.

مواجهة لا تعترف بأنصاف الحلول

تسعون دقيقة فقط قد ترسم ملامح المتأهل إلى دور الـ32، أو تكتب نهاية المشوار لأحد المنتخبين وبين طموح الفراعنة في مواصلة الحلم، وإصرار المنتخب الإيراني على صناعة إنجاز تاريخي، ترتفع حدة الترقب داخل الملعب وخارجه.

مونديال 2026 النسخة الأكبر في تاريخ البطولة

تشهد بطولة كأس العالم 2026 تحولاً تاريخياً في مسيرتها، بعدما أصبحت الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، بدلاً من 32، كما تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتفتح البطولة بنظامها الجديد الباب أمام مزيد من المنافسة، حيث تتأهل المنتخبات من دور المجموعات إلى دور الـ32 لأول مرة، في نسخة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة العالمية ومنح فرص أكبر للمنتخبات الساعية لكتابة تاريخ جديد على أكبر مسرح كروي في العالم.

مصر تتقدم وإيران تبحث عن الفرصة الأخيرة

يدخل المنتخب المصري المواجهة وهو في صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، بعدما استهل مشواره بتعادل أمام بلجيكا، قبل أن يحقق فوزاً ثميناً على نيوزيلندا، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل.

أما المنتخب الإيراني، فيملك نقطتين فقط بعد تعادلين أمام نيوزيلندا وبلجيكا، ما يجعل الفوز الخيار الوحيد تقريباً لضمان العبور إلى الدور التالي وتحقيق أول تأهل في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

صلاح يقود الحلم المصري

يعول المنتخب المصري على خبرة قائده محمد صلاح، الذي يقود كتيبة المدرب حسام حسن في مواجهة تحمل الكثير من الضغوط والطموحات.

ورغم غياب عدد من العناصر بسبب الإصابة، فإن المنتخب المصري يطمح إلى استثمار نتائجه الإيجابية في أول جولتين وحسم بطاقة التأهل دون انتظار نتائج الآخرين.

تحضيرات صعبة للمنتخب الإيراني

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الإيراني اللقاء بعد فترة إعداد معقدة، إذ تأثرت استعداداته بظروف إقليمية انعكست على تحركات الفريق قبل انطلاق البطولة، وهو ما فرض تحديات إضافية على الجهاز الفني واللاعبين.

ورغم ذلك، يتمسك المنتخب الإيراني بأمل تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل في واحدة من أهم مبارياته خلال السنوات الأخيرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مصر وإيران في تمام الساعة السادسة صباح السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في المنطقة العربية، وتحديداً على قناة beIN Sports Max 1.

ليلة قد تُكتب في التاريخ

بين حلم التأهل، وضغوط المنافسة، والجدل الذي فرض نفسه خارج الملعب، تقف مصر وإيران أمام اختبار لا يقبل سوى الحسم صافرة البداية لن تكون مجرد إعلان لانطلاق مباراة كرة قدم، بل بداية فصل جديد قد يحمل أفراح التأهل لطرف، ويترك الآخر أمام انتظار فرصة جديدة في المستقبل.