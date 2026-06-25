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ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر عدم الارتباط بالمبادرة التي أطلقها منظمو مدينة سياتل الأمريكية بشأن مواجهة منتخب مصر وإيران في كأس العالم 2026، والتي تم وصفها إعلاميًا بـ"مباراة الفخر".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن منظمي المباراة في مدينة سياتل أطلقوا هذا الوصف على اللقاء المرتقب، إلا أن "فيفا" حرص على توضيح موقفه سريعًا، مؤكدًا أن هذه المبادرة لا تمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا تعبر عن موقفه الرسمي.

وأضافت "ليكيب" أن المباراة لن تشهد أي احتفالات أو فعاليات رسمية داخل ملعب سياتل مرتبطة بهذا الشعار أو المبادرة، بعدما رفض الاتحاد الدولي ربط اللقاء بأي أنشطة خارج الإطار التنظيمي الرسمي للبطولة.

موعد مباراة مصر وإيران

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني فجر السبت في تمام السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة سياتل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يسعى كل طرف لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعدما دخلت حسابات المجموعة السابعة مراحلها الحاسمة.

ترتيب منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزًا وتعادلًا، بينما يأتي منتخبا إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما، في حين يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المصيرية أمام إيران، والتي قد تحدد بشكل رسمي موقف الفراعنة من التأهل إلى الدور الإقصائي في أول مشاركة لهم بنظام كأس العالم الجديد بمشاركة 48 منتخبًا.

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