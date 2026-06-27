تحت قيادة حسام حسن.. منتخب مصر يحقق أرقاما قياسية تاريخية

نجح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق العديد من الأرقام القياسية عقب تأهل الفراعنة لدور الـ 32 من كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر بقيادة المدرب " حسام حسن " في كأس العالم 2026 نتائج مذهلة وهي :

-‏ أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم

-‏ أول 5 أهداف في نسخة واحدة

-‏ أول 5 نقاط في نسخة واحدة

‏-أول 3 مباريات بدون خسارة في نسخة واحدة

-‏أول مركز ثاني في التاريخ في دور المجموعات

-‏أول تأهل للأدوار الإقصائية في التاريخ

كانت مباراة منتخب مصر امام منتخب إيران انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، ليصعد المنتخب المصري إلي دور الـ 32 في بطول كأس العالم 2026.

وقد انتهت احداث الشوط الأول من مباراة مصر وإيران على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنتيجة التعادل 1-1.

وسجل محمود صابر لاعب منتخب مصر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس العالم بعدما أحرز هدفًا مبكرًا أمام منتخب إيران خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب سياتل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وجاء هدف محمود صابر في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ليصبح بذلك أسرع هدف يسجله منتخب مصر في تاريخ مشاركاته المونديالية في لحظة أعادت الحماس مبكرًا للمواجهة الحاسمة في مشوار الفريق بالبطولة.

بدأت اللقطة الهجومية من تمريرة دقيقة من قائد المنتخب محمد صلاح حاول دفاع إيران التعامل معها لتصل إلى محمود تريزيجيه قبل أن يتدخل الحارس علي رضا لمحاولة إبعاد الكرة.

لكن الكرة لم تُبعد بالشكل المطلوب لتصل إلى محمود صابر الذي تعامل معها بسرعة وتركيز شديدين وسدد كرة أرضية قوية خدعت الحارس قبل أن يحاول المدافع الإيراني إبعادها من على خط المرمى دون جدوى لتستقر داخل الشباك معلنة تقدم مصر.

وأهدرت إيران ركلة جزاء عبر مهدي طارمي، قبل أن يعادل لها رامين رضائيان (14).

ورفعت مصر رصيدها إلى خمس نقاط لتحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن بلجيكا التي فازت على نيوزيلندا 5-1.