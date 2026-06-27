رسميًا.. مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026.. مصر تصطدم بأستراليا

اكتملت بعض ملامح منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد انتهاء بعض مباريات دور المجموعات، لتتحدد مواجهات الأدوار الإقصائية الأولى، التي تشهد صدامات قوية بين كبار المنتخبات.

وضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الأسترالي في دور الـ32، بعدما أنهى الفراعنة مشوارهم في دور المجموعات بالمركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف، ليواصل المنتخب الوطني مشواره في المونديال للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا الدور.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ32 على النحو التالي:

كندا × جنوب أفريقيا

الأحد 28 يونيو

الساعة 10:00 مساءً

ملعب لوس أنجلوس

اليابان × البرازيل

الإثنين 29 يونيو

الساعة 8:00 مساءً

ملعب هيوستن

ألمانيا × باراجواي

الإثنين 29 يونيو

الساعة 11:30 مساءً

ملعب بوسطن

المغرب × هولندا

الثلاثاء 30 يونيو

الساعة 4:00 صباحًا

ملعب مونتيري

النرويج × ساحل العاج

الثلاثاء 30 يونيو

الساعة 8:00 مساءً

ملعب دالاس

فرنسا × السويد

الثلاثاء 1 يوليو

الساعة 12:00 صباحًا

ملعب ميتلايف

الولايات المتحدة الأمريكية × البوسنة والهرسك

الخميس 2 يوليو

الساعة 3:00 صباحًا

ملعب ليفاي

أستراليا × مصر

الجمعة 3 يوليو

الساعة 9:00 مساءً

ملعب دالاس

الأرجنتين × الرأس الأخضر

السبت 4 يوليو

الساعة 1:00 صباحًا

ملعب ميامي

وتنطلق منافسات دور الـ32 بنظام خروج المغلوب، حيث تتأهل المنتخبات الفائزة مباشرة إلى دور الـ16، في رحلة البحث عن لقب كأس العالم 2026.