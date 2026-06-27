ضربة موجعة لأستراليا قبل مواجهة مصر.. إصابتان تنهيان مشوار ثنائي المنتخب

تلقى منتخب أستراليا ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب اثنين من لاعبيه حتى نهاية البطولة بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في بيان رسمي، انتهاء مشوار الثنائي جاكوب إيتاليانو، وماتيو ليكي في المونديال، بعدما تقرر عودتهما إلى أستراليا لاستكمال برنامجهما العلاجي، عقب تعرضهما لإصابات حالت دون استمرارهما مع المنتخب.

وأوضح البيان أن جاكوب إيتاليانو، تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات التي أعقبت مواجهة تركيا، ليغيب عن لقاء باراجواي، قبل أن تثبت الفحوصات استحالة لحاقه ببقية مباريات البطولة.

كما تأكد غياب الجناح المخضرم ماتيو ليكي، لاعب ملبورن سيتي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الولايات المتحدة في الجولة الثانية، وهو ما حرمه من المشاركة أمام باراجواي، قبل أن يحسم الجهاز الطبي خروجه من قائمة المنتخب حتى نهاية كأس العالم.

ولن يتمكن المدير الفني للمنتخب الأسترالي، توني بوبوفيتش، من تعويض اللاعبين، إذ تنص لوائح البطولة على عدم السماح باستبدال أي لاعب مصاب بعد انطلاق منافسات دور المجموعات، لتتقلص خياراته قبل المواجهة الإقصائية المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة، في دور الـ32، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، بحثًا عن مواصلة الإنجاز والتأهل إلى دور الـ16.