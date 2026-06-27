حسام حسن يكشف سر استبدال صلاح ويوجه رسالة لـ أعداء المنتخب

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن أسباب استبدال محمد صلاح قائد المنتخب خلال مواجهة إيران التي جمعت المنتخبين صباح اليوم السبت، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ 32 في المركز الثاني بالمجموعة.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: محمد صلاح طلب التغيير وننتظر تشخيص إصابته.

واضاف أن موقف محمد صلاح سيتحدد عقب اجراء الفحوصات.

وتابع :"أتمنى من أعداء منتخب مصر، ومن يهاجمون حسام حسن دون معرفة أو فهم، ومن ينصبون أنفسهم نقادًا فنيين ورياضيين، أن يهدأوا قليلًا قبل إطلاق الأحكام."

وتابع :" كل الدعم لمنتخبنا الوطني، وبإذن الله نواصل المشوار ونصل لأبعد نقطة، ونكون مفاجأة البطولة".