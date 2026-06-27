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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة استراليا بعودة حسام عبد المجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
إسراء أشرف

تأكدت جاهزية حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، للمشاركة في مواجهة أستراليا المرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد انتهاء الإجراءات الطبية الخاصة بإصابته.

وكشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن اللاعب سيكون متاحًا أمام الجهاز الفني بصورة طبيعية في لقاء أستراليا، عقب الانتهاء من البروتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كان عبد المجيد قد تعرض لإصابة بالوجه خلال مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليخضع بعدها للإجراءات الطبية الاحترازية، قبل أن تؤكد الفحوصات سلامته وقدرته على العودة للمشاركة في المباريات.

وتمنح عودة المدافع الدولي دفعة قوية لصفوف المنتخب المصري، في ظل استعدادات الفراعنة لخوض مواجهة مصيرية أمام المنتخب الأسترالي، بحثًا عن مواصلة المشوار في المونديال وبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ المنتخب.

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