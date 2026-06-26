حسام عبد المجيد يظهر بقناع الوجه بعد إصابته أمام نيوزيلندا.. شاهد

ظهر حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر والزمالك بقناع واقٍ للوجه خلال مران "الفراعنة" استعداداً لمواجهة إيران، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة نيوزيلندا بكأس العالم 2026.



ونشر الإعلامي أمير هشام عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صورة لحسام عبد المجيد بقناع أسود، في إشارة لحماية موضع الإصابة.

وعلق أمير هشام على الصورة: "حسام عبد المجيد يظهر بقناع الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نيوزيلندا ".

وكان حسام قد خرج مصاباً خلال فوز مصر 3-1 على نيوزيلندا في الجولة الأولى، بعد التحام قوي. وظهوره بالقناع؛ يمنحه إمكانية المشاركة دون مخاطرة بتفاقم الإصابة، حال حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيراني في اطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وتقام مباراة مصر وإيران صباح غد السبت، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة