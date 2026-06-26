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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل لقاء إيران.. تعرف على منافسي منتخب مصر المحتملين في دور الـ 32

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

يترقب منتخب مصر الأول لكرة القدم، حسم موقفه من التأهل إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026؛ عندما يواجه منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مباراة تقام في السادسة صباح غدٍ السبت بتوقيت القاهرة. 

وكشف خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه على “فيس بوك”، عن سيناريوهات “منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ 32”، وفقًا لمركزه النهائي في المجموعة.

وأوضح العمايرة، أنه في حال تأهل منتخب مصر متصدرًا للمجموعة؛ فسيواجه أحد أصحاب المركز الثالث، وهناك 5 احتمالات هي: 

- ثالث المجموعة الأولى (جمهورية كوريا).

- ثالث المجموعة الخامسة (الإكوادور).

- ثالث المجموعة الثامنة.

- ثالث المجموعة التاسعة.

- ثالث المجموعة العاشرة.

وأشار إلى أن هذه المباراة من المقرر إقامتها يوم 1 يوليو المقبل، في تمام الساعة 11 مساءً.

وأضاف: أما إذا تأهل منتخب مصر وصيفًا للمجموعة؛ فسيصطدم بمنتخب أستراليا، في مباراة تقام يوم 3 يوليو، في تمام الساعة 9 مساءً.

ووواصل: في حال تأهل المنتخب الوطني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث؛ فسيكون أمام احتمالين، هما:

- منتخب سويسرا، يوم 3 يوليو، في تمام الساعة 6 صباحًا.

- متصدر المجموعة التاسعة- التي تضم فرنسا- يوم 1 يوليو، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وتحمل مواجهة مصر وإيران أهمية كبيرة؛ إذ ستحدد المركز النهائي للمنتخب الوطني في المجموعة، وبالتالي هوية منافسه، وموعد مباراته في دور الـ 32 من البطولة.

منتخب مصر كأس العالم دور 32 إيران

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