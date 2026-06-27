محمد صلاح يتصدر أولويات الهلال السعودي.. ورافينيا يتراجع في سباق الميركاتو

كشف تقرير صحفي إسباني عن تحول كبير في خطة تعاقدات نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وضع النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة أهدافه لتدعيم صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة الهلال تعتبر صلاح الخيار الأول في الميركاتو الصيفي، متقدمة على البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى "الزعيم" خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الهلال يسعى لإبرام صفقة من العيار الثقيل لتعزيز خطه الهجومي، ويرى في محمد صلاح الهدف الأبرز القادر على قيادة المشروع الرياضي للفريق خلال الموسم المقبل، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرة الكبيرة التي يمتلكها قائد منتخب مصر.

ويأتي ذلك في وقت لم تصدر فيه أي تطورات رسمية بشأن مستقبل صلاح، الذي يظل محل اهتمام عدد من الأندية الكبرى، بينما يترقب الهلال إمكانية التقدم بخطوات جادة لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الحالية.