إسلام صادق : استمرار محمد صلاح حتى النهاية مفتاح عبور المنتخب أستراليا في دور الـ32

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على أهمية استمرار محمد صلاح في أرض الملعب وعدم استبداله طالما أنه بحالة بدنية جيدة.

منتخب مصر

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:"المنتخب الوطني يواجه أستراليا في دور الـ32 بالمونديال في مباراة صعبة تحتاج استمرار محمد صلاح في الملعب وعدم تغييره طالما كان سليمًا، حتى لا يتكرر ما حدث في مواجهة إيران التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد إلغاء الـVAR هدفًا للمنتخب الإيراني، وتألق مصطفى شوبير في اللقاء."

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام أستراليا في دور الـ32، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.