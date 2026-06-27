شوبير يكشف تطورات إصابات لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الحالة الطبية للاعبي منتخب مصر، قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم، مؤكدًا أن هناك أنباء مطمئنة بشأن عدد من اللاعبين.

شوبير

وأوضح شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محمد صلاح تعرض لشد خفيف للغاية، ومن المنتظر أن يكون جاهزًا للحاق بمباراة أستراليا بإذن الله.

وأضاف أن إصابة محمد عبد المنعم جاءت في كاحل القدم وبعيدة عن الركبة، مع وجود تفاؤل كبير بلحاقه بالمباراة، كما يقترب حمدي فتحي من العودة، بينما أنهى حسام عبد المجيد البروتوكول الطبي وأصبح جاهزًا للمشاركة.

وأشار شوبير إلى أن أحمد فتوح سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، قبل الإعلان عن موقفه النهائي.

وفيما يتعلق بمهند لاشين، أكد شوبير أن بعثة منتخب مصر ستتقدم بطلب لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها، مع انتظار القرار النهائي من اللجنة المختصة.