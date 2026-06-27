ندى بسيوني: محمد صلاح أسطورة ومصطفى شوبير عالمي| خاص

علقت الفنانة ندى بسيوني ، على تأهل المنتخب المصري لكرة القدم الى دور الـ 32 فى كأس العالم الحالية المقامة فى أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك بعد تعادل المنتخب مع نظيره الإيراني فى دور المجموعات بهدف لكل فريق لتأتي مصر فى المركز الثاني لتقابل المنتخب الأسترالي.

وقالت ندى بسيوني ، فى تصريح خاص لـ صدى البلد : سعيدة وفخورة كونى مصرية بما حققه المنتخب الوطني حتى الآن فى كأس العالم خاصة بعد صعودة الى دور الـ 32 لملاقاة المنتتخب الأسترالي، وهذا يؤكد على ان المنتخب أصبح له هوية بعد ان توالى قيادته مدرب وطني بحجم حسام حسن.

ندى بسيوني تتحدث عن منتخب مصر

وأضافت ندى بسيوني : ما فعله حسام حسن يؤكد على أن المدرب الوطني يستحق ان يحصل على فرصة ليس فقط على مستوى المنتخبات ولكن أيضا على مستوى الأندية لانه يتحلى بالمثابرة والتحدى لاثبات نفسه بينما الأجنبي لا يسعي لاثبات الذات حيث يعلى المادة على مصلحة الفريق.

واوضحت ندى بسيوني : كل اللاعبين اليوم بقيادة الفرعون المصريى محمد صلاح كانوا على قدر المسئولية بداية من الحارس الكبير مصطفى شوبير الذي أثبت انه جدير بحارسة عرين مصر وهو حارس عالمي، وحتى زيكو الذى دفع به حسام حسن فى معترك صعب مثل كأس الأعالم فى أول ظهور رسمي له مع المنتخب وهى جراة تحسب للقائد حسام وللاعب نفسه الذى استطاع ان يقدم آداءا مختلفا، ولا يمكن ان أنسى الفرعون المصري والملهم محمد صلاح الذي لعب دورا مهما سواء داخل الملعب أو خارجه، فهو أسطورة حقيقية.

وأشارت ندى بسيونى : المباراة القادمة مع منتخب أستراليا وأتمنى أن نقدم آداء قوي وان يكون الفوز حليفنا ونتأهل الى دور الـ 16، وسعدت كثيرا بالابتعاد عن ملاقاة منتخب فرنسا القوي.