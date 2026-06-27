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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليدي جاجا تعاني من أزمة صحية

ليدي جاجا
ليدي جاجا
يمنى عبد الظاهر

تحدثت عارضة الأزياء ليدى جاجا، عن حالتها الصحية، كاشفةً تعرضها لانتكاسة جديدة مع مرض «لايم» المصابة به منذ كانت في الـ16 من عمرها.

ومن خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها الرسمى بـ«انستجرام» تحدثت عارضة الأزياء  عن وجود بعض الأعراض المزعجة بالنسبة لها بسبب المرض، إذ أصبحت تشعر بالإرهاق المستمر والقلق، وعدم صفاء الذهن وشعورها بانعدام الثقة فى النفس، مؤكدةً أن كل ما تعيشه أصبح صعبًا ومخيفًا.

وكشفت ليدي جاجا أن هذه الأعراض قد تقودها إلى العزلة الشديدة والاكتئاب خاصةً أنها تستمر لفترات طويلة، متابعةً: «أبحث دائمًا عن إجابات لا يجدها أحد، وحين أمر ببعض الأيام الجيدة أظنني وجدت العلاج، ثم تعود لي الانتكاسة فجأة».

وأكملت أن العيش فى هذه الحالة المرضية تضطرها إلى إلغاء الكثير من خططها، وأنها تستيقظ أحيانًا والقلق يسيطر عليها، مشيرةً أن قلة فقط تستيطع فهم معاناتها، ورغم صعوبة الأمر حرصت بيلا حديد على دعم كل من يعانى نفس ظروفها، قائلة: «أذكر نفسى دائمًا أن التعافى ليس خطًا مستقيمًا، وأصدق أن الله لا يضع أمامنا ‘لا إلا ما نستيطع تحمله».

وأرفقت ليدي جاجا رسالتها للجمهور بصورة لها وهى تبكى، معبرةً عن إحباطها من استمرار أعراض المرض، واعترفت أن الأيام الصعبة أكثر من الجيدة وهو ما يجعل العثور على السعادة أو الدافع للخروج من المنزل أمرًا صعبًا.

وأقلقت جاجا جمهورها بسبب رسالتها وصورتها التى تبكى فيها، ولكن بعد بضع الوقت حرصت ليدى على تهدئة جمهورها الذى أصابه القلق بعدما قرأ الرسالة، وكتبت فى رسالة أخرى إنها تعتذر عن كل ما قالته.

وأضافت: «أعتذر إذا أقلقت جمهور.. وأعلم أن ما كتبته قد يكون صعبًا، لكنه واقعى الذى أعيشه منذ 15 عامًا.. وما حدث كان مجرد لحظة غلبتنى فيها مشاعرى لأن عقلى يريد القيام بأشياء كثيرة، بينما جسدى لا يستطيع».

وقالت: «كل يوم هو بداية جديدة، وآمل، بإذن الله، أن يكون الغد أفضل. أحبكم جميعًا، وأشكركم من قلبى على دعمكم، فهو يعنى لى الكثير».

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