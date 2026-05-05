فن وثقافة

ليدي جاجا ضيف شرف في The Devil Wears Prada 2

أحمد إبراهيم

اختار المخرج ديفيد فرانكل عدد من الشخصيات لتظهر مع الجزء الثاني من The Devil wears Prada منهم ليدي جاجا التي تقدم دور شرفي حيث تظهر بشخصيتها الحقيقية داخل عالم الموضة، في واحدة من أبرز اللقطات المرتبطة بعروض الأزياء العالمية في مدينة ميلانو، في مشهد استعراضي يمزج بين عالم الموضة والموسيقى، المشهد يعكس تداخل عالم الموضة مع المشاهير الحقيقيين، وهو توجه واضح في الجزء الثاني الذي يعتمد على حضور نجوم حقيقيين لزيادة الواقعية.

يتضمن ظهورها أداءً موسيقيًا واستعراضيًا داخل الفيلم، ما يضيف طابعًا بصريًا واستعراضيًا يتماشى مع شخصيتها الفنية، لم يقتصر وجودها على التمثيل، بل شاركت أيضًا في الموسيقى التصويرية للفيلم من خلال تقديم 3 أغنيات أصلية من بينها أغنية Runway المرتبطة بعالم المجلة داخل الفيلم مع المغنية Doechii، أما الأغاني الأخرى فحملت اسم Shape of a Woman وGlamorous Life، هذه الأغاني تم دمجها داخل مشاهد الفيلم، خصوصًا في سياق عرض الأزياء الرئيسي في ميلانو، بحيث لا تأتي كموسيقى خلفية فقط، بل كجزء من البناء السردي والبصري للمشهد نفسه، في انعكاس مباشر لأسلوب غاغا الفني القائم على المزج بين الأداء الغنائي والاستعراضي.

وقالت ليدي غاغا " الفيلم ملئ بالتفصايل التي أحبها الموضة، القوة، والهوية، وسعيدة بإتاحة الفرصة لي لأكون جزءًا من هذا العالم، فهو تحدي فني مثير للغاية، فأنا دائمًا مهتمة بالشخصيات التي تعكس صراعًا داخليًا خلف مظهر مثالي، وهذا ما يجعل هذا النوع من القصص جذابًا بالنسبة لي كممثلة.”

وأوضحت ميريل ستريب  أنها هي من بادرت بالاتصال المباشر بليدي غاغا لعرض فكرة المشاركة عليها، مشيرة إلى أن الحديث كان بسيطًا ومباشرًا، وأن غاغا وافقت فورًا على الانضمام بحماس ودون تردد، في إشارة إلى انسجامها السريع مع طبيعة الدور وأجواء المشروع، وأكدت ستريب كذلك إعجابها الشديد بغاغا، معتبرة أنها الاختيار المثالي لهذا النوع من المشاهد التي تجمع بين الأداء الاستعراضي وعالم الموضة، مشيرة إلى حضورها الفني وقدرتها على الدمج بين الغناء والتمثيل في سياق بصري مكثف يخدم رؤية الفيلم.

وعلى الجانب الآخر قال المخرج ديفيد فرانكيل فإن وجود ليدي جاجا في الفيلم لم يكن مجرد إضافة عادية، بل كان اختيارًا مقصودًا لدعم الطابع الواقعي والاستعراضي لعالم الموضة، وأوضح فرانكل أنه كان حريصًا على وجود نجم عالمي كبير ضمن الأحداث، ليعكس طبيعة صناعة الأزياء الحديثة التي تعتمد على حضور المشاهير "كنا نريد حضور نجم بحجم حقيقي داخل هذا العالم"، كما أشار إلى أن بالرغم من أن ظهورها جاء في إطار مشهدين فقط ، لكنه كان مؤثرًا ومهمًا داخل السياق العام للفيلم. 

الفيلم يعرض حاليا بدور العرض المصرية محققا ايرادات تجاوزت ال ٤ مليون جنيه .. الفيلم من إخراج ديفيد فرانكل وتأليف ألين بروش ماكينا، المسؤولة عن نص الفيلم الأصلي المقتبس من رواية لورين وايزبرجر، وبطولة ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت وستانلي توتشي، وكينيث براناه، وسيمون آشلي، وجاستن ثيرو، ولوسي ليو، وباتريك برامال، وكاليب هيرون، وهيلين جاي شين، وبولين شالاميه، وبي. جاي. نوفاك، وكونراد ريكامورا، كما تعود ترايسي ثومز وتيبور فيلدمان. 

