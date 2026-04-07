ليدى جاجا تعتذر عن حفلها فى مونتريال قبل ساعات من الصعود على المسرح

أعلنت الفنانة العالمية ليدى جاجا، اعتذارها عن حفلها فى مونتريال وذلك قبل صعودها على المسرح بساعات قليلة، والسبب هو إصابتها بأزمة صحية مفاجئة.

وكشفت ليدى ، الأمر من خلال منشور عبر حسابها الرسمى بـ«انستجرام»، إذ كتبت فيه إنها تعانى من إلتهاب تنفسى حاد منذ أيام، وتفاقمت حالتها الصحية، حتى أن الأطباء نصحوها بعدم الغناء الليلة.

وأضافت أنها حزينة للخبر، وتعتذر لكل جمهورها الذى أراد حضور الحفل، وتأمل أن تتعافى سريعًا وتستكمل جولتها.

جدير بالذكر أن تعانى ليدى جاجا من مرض «الفيبروميالجيا» وهو مرض الألم العضلى الليفى، وهو اضطراب مزمن يسبب ألمًا واسع الانتشار فى العضلات والعظام مصحوبًا بإرهاق واضطرابات فى النوم والذاكرة، ويكثر الإصابة به لدى النساء، ويعتقد الباحثون أنه نتيجة خلل فى طريقة معالجة الدماغ لإشارات الألم، وهو نوعًا من الأمراض التى لا علاج نهائى لها.