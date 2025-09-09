ليدي جاجا تمدد جولتها العالمية Mayhem Ball لتشمل مواعيد جديدة بأمريكا الشمالية عام 2026

أعلنت ليدي جاجا عن تمديد جولتها الغنائية الضخمة Mayhem Ball لتشمل 21 عرضًا جديدًا في أمريكا الشمالية خلال الفترة من فبراير حتى أبريل 2026، بعد النجاح الكبير الذي حققته العروض السابقة والإقبال الجماهيري الواسع.

تنطلق الجولة الموسعة من جلينديل بولاية أريزونا يومي 14 و15 فبراير، لتتواصل بعدها العروض في مدن كبرى مثل لوس أنجلوس، فورت وورث، أتلانتا، أوستن، ميامي، نيويورك، واشنطن، بوسطن، مونتريال، وسانت بول. ومن بين أبرز المحطات عودة غاغا إلى مدينة أوستن لأول مرة منذ عام 2017، إضافة إلى إقامة عرض مؤجل في ميامي بعد أن تم إلغاؤه سابقًا بسبب مشاكل صحية في صوتها.

قرار التوسعة جاء نتيجة الطلب الجماهيري المتزايد، حيث حقق ألبوم Mayhem صدى واسعًا وأعاد لليدي غاغا زخمها الكبير على الساحة الموسيقية العالمية.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار العلاقة القوية بينها وبين جمهورها الذي يلقب بـ”الليتل مونسترز”.

أعلنت الشركة المنظمة أن مبيعات التذاكر المسبقة ستبدأ يومي 10 و12 سبتمبر عبر شركاء مثل Citi وVerizon، فيما ستتاح التذاكر للجمهور العام اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025.