80 باوند مرة واحدة | سعر الجنيه الذهب يقفز في ساعات معدودة

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، ارتفاعات محدودة، تصدرها الجنيه الذهب الذي واصل الصعود في السوق المحلي وسط حالة من التذبذب في حركة البيع والشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا مقارنة بآخر سعر سجله في تعاملات أمس، ليسجل اليوم 57,120 جنيهًا للشراء مقابل 57,040 جنيهًا يوم أمس، ما يعكس تحركًا صعوديًا في السوق المحلي خلال منتصف التعاملات.

كما سجلت باقي أعيرة الذهب ارتفاعًا طفيفًا، تراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا للجرام، في ظل متابعة مستمرة لتغيرات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار وحركة الطلب المحلي.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم:

ذهب عيار 24:

الشراء 8160 جنيهًا – البيع 8114 جنيهًا

ذهب عيار 21:

الشراء 7140 جنيهًا – البيع 7100 جنيهًا

ذهب عيار 18:

الشراء 6120 جنيهًا – البيع 6086 جنيهًا

أونصة الذهب:

الشراء 253,804 جنيهًا – البيع 252,374 جنيهًا

الجنيه الذهب:

الشراء 57,120 جنيهًا – البيع 56,800 جنيهًا

ويعكس هذا الأداء حالة من التذبذب في سوق الذهب المحلي، مع تأثر الأسعار بتحركات المعدن عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر الدولار، وحجم الطلب داخل السوق، فضلًا عن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تظل عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات الذهب.