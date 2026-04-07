مصطفى بكري: مع قرب انتهاء مهلة ترامب.. العالم كله مهدد بالدمار ونعيش عالم المجانين

كشف الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري أن العالم يحبس أنفاسه، في ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات بين أمريكا وإيران واقتراب انتهاء مهلة ترامب.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس"، مساء الثلاثاء، أن «طهران أعلنت أنها أغلقت جميع القنوات الدبلوماسية والاتصالات غير المباشرة مع واشنطن، وعلقت جميع عمليات تبادل الرسائل عبر الوسطاء"

ولفت إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيه إن "حضارة كاملة ستموت الليلة ولن تعود مرة أخرى"، معقبًا:" نحن نعيش عالم المجانين، العالم كله مهدد بالدمار. السؤال هل هناك مفاجأة اللحظة الأخيرة؟".

ودخلت مهلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

تهديد جديد لترامب

وكتب ترامب قبل ساعة اليوم على موقع «تروث ميديا»: «ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم!».