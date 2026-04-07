قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان يؤكد مواصلة الحكومة العمل مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب
العربية للتصنيع تعتزم فتح مجالات جديدة للصناعات الدفاعية مع الكونغو
مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار دولي لتأمين الملاحة بمضيق هرمز بعد فيتو صيني
بينها بنها الحر.. الوزير: منظومة النقل الذكي تضم في المرحلة العاجلة 7 طرق على الشبكة القومية
يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير
وزير الأوقاف: مصر وأوزبكستان تربطهما علاقات تاريخية ونرحب بتعزيز التعاون
الفيفا يعلن أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026
الدفع بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء.. دفاع سارة خليفة يطالب بتعديل الاتهام في قضية المخدرات
هل تقوم أمريكا بضرب إيران نوويا؟.. البيت الأبيض يكشف مفاجآت هامة
لو شغال في القطاع الخاص.. ازاي تاخد 5 أيام إجازة متواصلة خلال أبريل
الجيش الكويتي: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة
بيع واستبعاد لاعبين | قرارات صارمة في المصري بعد الخسارة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصطفى بكري: مع قرب انتهاء مهلة ترامب.. العالم كله مهدد بالدمار ونعيش عالم المجانين

كشف الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري أن العالم يحبس أنفاسه، في ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات بين أمريكا وإيران واقتراب انتهاء مهلة ترامب.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس"، مساء الثلاثاء، أن «طهران أعلنت أنها أغلقت جميع القنوات الدبلوماسية والاتصالات غير المباشرة مع واشنطن، وعلقت جميع عمليات تبادل الرسائل عبر الوسطاء"

ولفت إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيه إن "حضارة كاملة ستموت الليلة ولن تعود مرة أخرى"، معقبًا:" نحن نعيش عالم المجانين، العالم كله مهدد بالدمار. السؤال هل هناك مفاجأة اللحظة الأخيرة؟".

ودخلت مهلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

تهديد جديد لترامب

وكتب ترامب قبل ساعة اليوم على موقع «تروث ميديا»: «ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم!».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

أرشيفية

بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

عداد الكهرباء

وفر الرصيد..كيف تظبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

محمد صلاح

محمد صلاح ويامال يتصدران قائمة صُنّاع الفرص في دوري أبطال أوروبا

عماد النحاس

رسميا.. عماد النحاس مديرا فنيا للمصري البورسعيدي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقائق عن اللحوم المستوردة وسر طعمها المختلف .. حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد