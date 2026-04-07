الجيش الكويتي: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة

كشف الجيش الكويتي عن تعامله مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت قناة سي بي إس التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن 15 عسكريا أمريكيا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية على قاعدة في الكويت، وأن معظمهم عادوا إلى الخدمة.

وقالت القناة: "أسفرت غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت عن إصابة 15 أمريكيا بجروح طفيفة خلال الليل".

وزعمت القناة بأن غالبية المصابين عادوا إلى الخدمة في مواقعهم السابقة.