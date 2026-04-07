انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنضاعف ضرباتنا..مسئول إيراني: لو خرج الوضع عن السيطرة فسيغلق باب المندب أيضًا

الصواريخ الإيرانية
الصواريخ الإيرانية
محمد على

وفق  ما نقلت رويترز عن مصدر إيراني ،قال : إن باكستان تواصل توجيه الرسائل لكن الولايات المتحدة لم تغير لهجتها ولا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة التي تريد من إيران أن تستسلم تحت الضغط وفقط، ولهذا فإيران لن تفتح مضيق هرمز مقابل وعود فارغة.

إعادة فتح مضيق هرمز

وأكد المصدر أن ما تريده أمريكا “هو إعادة فتح مضيق هرمز وإيران لن تفتحه مقابل وعود جوفاء وسنظهر مرونة عندما نرى مرونة من الجانب الأمريكي”، محذرًا من أنه “إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون باب المندب أيضا”.

من جانبه، قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري: سنضاعف ضرباتنا مع منصات إطلاق جديدة لصاروخي فاتح وخبير شكن وسنضاعف ضرباتنا مع منصات إطلاق جديدة لصاروخي فاتح وخيبر شكن لأن هذه مرحلة جديدة من الحرب.

قصف أكثر من 50 هدفا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ناقلة عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي قصف أكثر من 50 هدفا في جزيرة خارك الإيرانية، فيما أوردت سي إن إن عن مسؤول أمريكي: الضربات على جزيرة خارك طالت أهدافا عسكرية ولم تستهدف المنشآت النفطية.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الحرب ضربت أهدافا عسكرية في جزيرة خارك الإيرانية.
 

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

خلال ذلك، قالت  هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة حاويات بالخليج أصيبت بقذيفة جنوب جزيرة كيش الإيرانية، ولحقت أضرار بالسفينة بعد استهدافها جنوب جزيرة كيش، لكن الطاقم لم يصب بأذى.
 

