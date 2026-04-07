كريم رمزي: فكرة تفويت علي ماهر للأهلي "هزلية" ولا أحد يضر بسمعته



أكد الاعلامي كريم رمزي، أن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، دائما ما يكون ندًا قويًا في مبارياته أمام الأهلي وتفوق على الأحمر في عديد من المناسبات

وقال كريم رمزي في تصريحاته على راديو ميجا اف ام: فكرة تهاون علي ماهر في مباراته أمام الاهلي اليوم هي فكرة هزلية ولا تمت للواقع بصلة



واضاف: علي ماهر مدير فني مميز ومحترم ولا يمكن أبدا ان يفعل ذلك، وعلي ماهر تفوق على الاهلي في كثير من المباريات وأخرج الاهلي سابقا من كاس مصر



وتابع: لا يوجد احد يضر بسمعته في سبيل تفويت مباراة للخصم، وعلي ماهر سيؤدي بكل قوة كعادته لكسب احترام جماهير الاهلي اولاً قبل كل شئ