هل وصل 55 جنيها؟.. اعرف سعر الدولار الآن في البنوك

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك، وذلك بعد ارتفاع الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في البنوك والتعاملات المصرفية خلال التعاملات المسائية اليوم 7 أبريل.

وارتفع الدولار بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 20 قرشاً، مع تباين الأسعار في البنوك، ولكن مع هذه الزيادة مازال الدولار دون مستوى ال 55 جنيهاً، وهناك ترقب حذر لسعر الدولار خلال الساعات المقبلة حيث يمكن أن نشهد تغير جديد في سعر الدولار اليوم.

ويستعرض موقع صدى البلد، سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه، بعد أن اقترب من سعر 55 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 54.37 جنيه للشراء.

- 54.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 54.64 جنيه للشراء.

- 54.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 54.63 جنيه للشراء.

- 54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 54.62 جنيه للشراء.

- 54.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 54.65 جنيه للشراء.

- 54.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 54.60 جنيه للشراء.

- 54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

- 54.63 جنيه للشراء.

- 54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان

- 54.60 جنيه للشراء.

- 54.70 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التحرك حالة من التذبذب في سوق الصرف، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيراتها على حركة العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري.